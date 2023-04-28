خبر حزين لعشاق برشلونة... النادي يتحضر لإقفال قناته التلفزيونية

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يتحضر برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، لإقفال قناته التلفزيونية "برشا تي في" بعد 24 عاماً على إطلاقها، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع المشغل "تيليفونيكا".وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن هذه الخطوة جزء من إجراءات خفض التكاليف بسبب الحالة الاقتصادية المضطربة للنادي الكاتالوني الذي يعمل جاهداً من أجل التخلص من ديونه.وقال مصدر مقرب من القناة لوكالة فرانس برس إن حوالي 130 شخصاً سيفقدون وظائفهم، فيما أفاد النادي الكاتالوني في بيانه "أبلغ برشلونة المشغل "تي بي أس سي تيليفونيكا"، الشركة التي تدير القناة التلفزيونية للنادي برشا تي في، أنه لن يجدد عقد خدماتهم الذي ينتهي في 30 يونيو 2023".وأطلقت القناة في تموز 1999 في عهد الرئيس جوزيب لويس نونيس.وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن النادي قد يستخدم شركة الإنتاج الخاصة به "برشا ستوديوز" لإنشاء محتوى تدفقي عبر الإنترنت كبديل. (العربية)