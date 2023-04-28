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رياضة
زوجة راموس: لا أعرف ما إذا كنا سنبقى في باريس أم سنعود إلى إسبانيا
Lebanon 24
28-04-2023
|
14:00
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يعيش سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، مصيرا غامضا في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
وقالت بيلار روبيو زوجة راموس: "لا أعرف ما إذا كنا سنبقى في باريس أم سنعود إلى إسبانيا".
وأضافت روبيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس": "أسوأ شيء هو أنني لن أعرف حتى آخر لحظة، ولذلك لا أفكر في الأمر".
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في الوقت نفسه، أكدت زوجة اللاعب الإسباني، أنها سعيدة مع أجواء العاصمة الفرنسية، وأن علاقتها جيدة للغاية بزوجات لاعبي الفريق الباريسي.
وترددت أنباء بأن النادي الباريسي يفكر في تجديد عقد راموس ولكن مع تخفيض راتبه، كما رشحته تقارير أخرى للانتقال إلى الدوري السعودي. (روسيا اليوم)
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