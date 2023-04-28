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رياضة

شرطان لعودة ميسي إلى برشلونة.. كيف علّق تشافي؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:00
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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إنه لا يعرف ما إذا كان ليونيل ميسي سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا، موضحا أن تركيزه حاليا ينصب على حصد لقب الدوري الإسباني (لا ليغا).

وصرح تشافي في مؤتمر صحفي، الجمعة، بأنه "من السابق لأوانه الحديث عن عودة ميسي. نحن نركز على المباراة القادمة أمام بيتيس والفوز بالدوري الإسباني وتحقيق اللقب المهم جدا بالنسبة لنا وللنادي والجهاز واللاعبين والذي سيمنحنا الكثير من الاستقرار".
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كانت تقارير أشارت مؤخرا إلى احتمال رحيل النجم الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان وعودته إلى برشلونة.

يستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من بطولة لا ليغا.
أما رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، فأشار إلى أن عودة ميسي صعبة جدا، ولن تتم قبل أن يتم تحقيق عاملين مهمين في برشلونة:

- تخفيض رواتب عدد من اللاعبين في الفريق، لإفساح مجال مالي للتعاقد مع ميسي وراتبه المرتفع.
- بيع عدد من اللاعبين، من أجل تحقيق الموازنة المالية.
 
واستبعد تيباس عودة ميسي، لكنه أشار إلى أن الفرصة لم تنته تماما حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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