Advertisement

رياضة

النادي البافاري في ورطة.. الشرطة تفتش ملعب بايرن ميونخ ما القصة؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1061760-638183555900165329.jpg
Doc-P-1061760-638183555900165329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحمت الشرطة الفيدرالية ملعب أليانز أرينا ومكاتبه الخاصة بنادي بايرن ميونخ لإجراء عمليات تفتيش.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت في الوقت نفسه أن عمليات التفتيش تلك متعلقة باتهامات بغسيل الأموال. لكن الصحيفة أوضحت أن نادي بايرن ميونخ بكافة مسؤولية الحاليين ليسوا ضمن المتهمين في تلك القضية، إنما يتم اعتبارهم مجرد شهود.
Advertisement


وذكرت كذلك أن الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف هو المتهم الرئيسي في تلك القضية، ولم توضح ما علاقة النادي البافاري به لا من قريب ولا من بعيد.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يمر بفترة صعبة بالفعل في الدوري الألماني ودوري الأبطال بعدما فقد صدارة الأول وخرج من الأخير كما غادر كأس ألمانيا أمام فرايبورج. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-04-29
04:30 | 2023-04-29
23:00 | 2023-04-28
16:00 | 2023-04-28
14:00 | 2023-04-28
11:39 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website