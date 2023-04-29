النادي البافاري في ورطة.. الشرطة تفتش ملعب بايرن ميونخ ما القصة؟

اقتحمت الشرطة الفيدرالية ملعب أليانز أرينا ومكاتبه الخاصة بنادي بايرن ميونخ لإجراء عمليات تفتيش.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت في الوقت نفسه أن عمليات التفتيش تلك متعلقة باتهامات بغسيل الأموال. لكن الصحيفة أوضحت أن نادي بايرن ميونخ بكافة مسؤولية الحاليين ليسوا ضمن المتهمين في تلك القضية، إنما يتم اعتبارهم مجرد شهود.وذكرت كذلك أن الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف هو المتهم الرئيسي في تلك القضية، ولم توضح ما علاقة النادي البافاري به لا من قريب ولا من بعيد.