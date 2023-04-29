ليفاندوفسكي يتسبب في أزمة جديدة في الدوري الإسباني!

كشف روبرت ليفاندوفسكي عن قائمة أفضل اللاعبين الذين لعبوا في مركز الهجوم في كرة القدم الإسبانية عبر السنوات القليلة الماضية.

وتسببت القائمة التي كشف عنها هداف الدوري الإسباني الحالي عبر صحيفة "سبورت"، في بعض الجدل في إسبانيا حيث نسي ذكر بعض أفضل الأسماء في تاريخ كرة القدم.

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وقال ليفاندوفسكي: "هناك غريزمان الذي لا أعتبره مهاجم تقليدي، فهو لديه رؤية وفي نفس الوقت يسجل الأهداف، وإياغو أسباس أيضًا".





وأضاف: "لدينا أيضًا دافيد فيا ورونالدو الظاهرة وسيرخيو أغويرو وتييري هنري بالإضافة إلى دييغو فورلان ولويس فابينيو".

ولم يتحدث ليفاندوفسكي في التصريحات الخاصة به عن كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وصامويل إيتو وكريم بنزيما. (جول)