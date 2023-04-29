Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي يتسبب في أزمة جديدة في الدوري الإسباني!

Lebanon 24
29-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1061763-638183563939221700.jpg
Doc-P-1061763-638183563939221700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف روبرت ليفاندوفسكي عن قائمة أفضل اللاعبين الذين لعبوا في مركز الهجوم في كرة القدم الإسبانية عبر السنوات القليلة الماضية.
وتسببت القائمة التي كشف عنها هداف الدوري الإسباني الحالي عبر صحيفة "سبورت"، في بعض الجدل في إسبانيا حيث نسي ذكر بعض أفضل الأسماء في تاريخ كرة القدم.
Advertisement
وقال ليفاندوفسكي: "هناك غريزمان الذي لا أعتبره مهاجم تقليدي، فهو لديه رؤية وفي نفس الوقت يسجل الأهداف، وإياغو أسباس أيضًا".


وأضاف: "لدينا أيضًا دافيد فيا ورونالدو الظاهرة وسيرخيو أغويرو وتييري هنري بالإضافة إلى دييغو فورلان ولويس فابينيو".
ولم يتحدث ليفاندوفسكي في التصريحات الخاصة به عن كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وصامويل إيتو وكريم بنزيما. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-04-29
11:00 | 2023-04-29
09:03 | 2023-04-29
08:00 | 2023-04-29
04:30 | 2023-04-29
02:00 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website