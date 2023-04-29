تناوله بإفراط.. "مشروب مضرّ" دمر حياة لاعب كرة قدم وأصابه بالشلل!

تعدّ الإصابات أمراً طبيعياً للاعبي كرة القدم، لما يحدث من تدخلات عنيفة على أرض الملعب، إلا أن إصابات اللاعبين لا تكون داخل "المستطيل الأخضر" فقط، فالكثير من النجوم اضطروا للتوقف عن مزاولة الرياضة بعد إصابة تعرضوا لها خارج الملعب.

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ومؤخراً، افتقدت "الساحرة المستديرة" لاعباً شاباً أصيب بسكتة قلبية أدّت إلى الشلل بسبب "مشروب مضرّ"، تناوله أثناء تواجده مع أصدقائه في حفلة. ومؤخراً، افتقدت "الساحرة المستديرة" لاعباً شاباً أصيب بسكتة قلبية أدّت إلى الشلل بسبب "مشروب مضرّ"، تناوله أثناء تواجده مع أصدقائه في حفلة.

ليلة مشؤومة!

بدأت القصة بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عندما قرّر لاعب شباب أرسنال السابق دانيال كاين السهر مع رفاقه في الخارج، وأثناء تواجده معهم في تلك الليلة المشؤومة تناول مشروبات كحولية بكميات كبيرة.

صحف عدّة قالت إن المشروب الذي تناوله دانيال صاحب الـ 23 عاماً كان مخلوطاً بـ"الكحول والمخدرات" بكميات كبيرة.

ذلك المشروب أثرّ على صحة اللاعب، فخلال الحفلة تغيّر لون كاين فجأة، ولاحظ رفاقه الأمر وفوراً اتصلوا بالإسعاف لكن سرعان ما دخل في غيبوبة، وعندها شرعوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له حتى وصلت سيارة الإسعاف.

عمل المسعفون على انعاشه لمدّة 24 دقيقة حتى تمكنوا من إعادة نبض قلبه مرة أخرى. لكن للأسف، أصيب دماغه وحبله الشوكي بجروح خطيرة نتيجة نقص الاوكسجين، وبعد نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة لمدة 25 يوماً.







ما بعد الغيبوبة...

حذّر الأطباء عائلة دانيال من أنه حتى لو استيقظ فسيصاب بتلف شديد في الدماغ، بسبب مقدار الوقت الذي حُرم فيه دماغه ونخاعه الشوكي من الاوكسجين.

وعلى الرغم من الصعاب، استيقظ الشاب من غيبوبته لكنه "لم يكن قادراً في البداية على فعل أي شيء على الإطلاق"، بحسب ما قالته والدته. حذّر الأطباء عائلة دانيال من أنه حتى لو استيقظ فسيصاب بتلف شديد في الدماغ، بسبب مقدار الوقت الذي حُرم فيه دماغه ونخاعه الشوكي من الاوكسجين.وعلى الرغم من الصعاب، استيقظ الشاب من غيبوبته لكنه "لم يكن قادراً في البداية على فعل أي شيء على الإطلاق"، بحسب ما قالته والدته.

وبمرور الوقت، بدأ دانيال في استعادة وظائفه المعرفية وحركته المحدودة، وقالت والدته إنه على الرغم من تأثر ذاكرته القصيرة المدى، فإن ذاكرته الطويلة المدى لا تزال سليمة.

وبعد أكثر من عامين من التنقل بين المستشفيات ودور الرعاية، عاد دانيال إلى المنزل لكنه الآن مقيد على كرسي متحرّك ولديه أيضاً حركة محدودة في الجزء العلوي من الجسم، مما يعني أنه يحتاج إلى رعاية كاملة كالطفل المولود.

ويخضع الآن لاعب أكاديمية آرسنال الانكليزي لعملية إعادة تأهيل، ويتعين على أسرته دفع 68 يورو في الساعة من أجله (أكثر من 2200 يورو شهرياً)، ويتم جمع المال لهذه الغاية عبر حساب "غو فاوند مي".

ووفقاً للحملة التي بدأتها شقيقته الكبرى ناتالي، سيكلّف هذا ما يصل إلى 24192 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.