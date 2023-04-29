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رياضة

ريال مدريد مهدد بخسارة "كرويف البلقان" بمواجهات نارية حاسمة

Lebanon 24
29-04-2023 | 11:00
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تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لنكسة بعد خسارة خدمات "دينامو" خط الوسط وصانع الألعاب، والذي يلقب بـ"كرويف البلقان" بعد تعرضه للإصابة في الفخذ الأيسر.

وتعرض لوكا مودريتش للإصابة ما قد يشكك في إمكانية لحاقه بنهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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أعلن النادي الملكي، يوم الجمعة، أن الدولي الكرواتي البالغ من العمر 37 عاما، ”تعرض لإصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر”، دون إعطاء تقدير للمدة التي سيحتاجها للتعافي.

وقال المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إنه يشك في أن صانع ألعابه الرئيسي سيكون قادرا على خوض نهائي كأس الملك أمام أوساسونا بإشبيلية في 6 مايو المقبل.

وأضاف أنشيلوتي أن مودريتش، الذي يسمى باسم النجم الهولندي يوهان كرويف بسبب أسلوب لعبه "الكرة الشاملة"  تعرض ”لإصابة طفيفة” خلال الخسارة بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء أمام جيرونا في الدوري الإسباني (لا ليغا)، والتي تركت الميرنغي متخلفا عن برشلونة متصدر جدول لا ليغا بفارق 11 نقطة. (سكاي نيوز) 


المصدر: سكاي نيوز عربية
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