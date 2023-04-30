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رياضة

بعرض قوي.. إنيوس تتقدم لشراء مان يونايتد

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:00
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ذكرت صحيفة التايمز نقلا عن مصادر أن عرض شركة إنيوس للكيماويات المملوكة للملياردير جيم راتكليف تفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن عرض إنيوس هو الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار).
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وكان شخص مطلع على الأمر قد أبلغ رويترز أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية المهلة المحددة الجمعة الماضية.

وأعلنت عائلة غليزر الأميركية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد، في نوفمبر أنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنكلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة، أعرب عن رغبته في شراء النادي الإنكليزي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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