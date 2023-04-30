غوارديولا: الألقاب لن تحدد إرث مانشستر سيتي

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ويتأخر مانشستر سيتي الآن بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، لكنه خاض مباراتين أقل ويمكن أن يتصدر المسابقة في وقت لاحق اليوم الأحد في حال فوزه على مضيفه فولهام.



وردا على سؤال حول إرث سيتي في كرة القدم، قال غوارديولا، الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق منذ توليه المسؤولية في 2016، للصحفيين "يستمتع الناس بمشاهدتنا اليوم، هذا يكفي.. هذا هو سبب وجودنا هنا، يتذكر الناس خلال 10 إلى 15 عاما بابتسامة ويقولون كم كانت تلك الفترة التي قضيناها معا 7 أو 8 أو 9 سنوات رائعة، وهذه أكبر إشادة وأفضل من أي كأس وأي شيء آخر يمكن أن تحصل عليه". قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن إرث مانشستر سيتي تحت قيادته لن يتم تحديده من خلال الألقاب التي فاز بها، ولكن بالسعادة التي جلبها الفريق للجماهير، وذلك مع الاقتراب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة في 6 مواسم.ويتأخر مانشستر سيتي الآن بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، لكنه خاض مباراتين أقل ويمكن أن يتصدر المسابقة في وقت لاحق اليوم الأحد في حال فوزه على مضيفه فولهام.وردا على سؤال حول إرث سيتي في كرة القدم، قال غوارديولا، الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق منذ توليه المسؤولية في 2016، للصحفيين "يستمتع الناس بمشاهدتنا اليوم، هذا يكفي.. هذا هو سبب وجودنا هنا، يتذكر الناس خلال 10 إلى 15 عاما بابتسامة ويقولون كم كانت تلك الفترة التي قضيناها معا 7 أو 8 أو 9 سنوات رائعة، وهذه أكبر إشادة وأفضل من أي كأس وأي شيء آخر يمكن أن تحصل عليه".

وأضاف"أعتقد أن المدربين واللاعبين لا يمكن أن ينسوا ذلك، نحن نكافح من أجل اللقب، لكن لا يمكننا أن ننسى ما نقدمه للآخرين"، وفقا لرويترز.



وأضاف "بصراحة، أنا لا أعرف، أحاول القيام بعملي مثل كل المدربين لكني لست قلقا بشأن ذلك. ما يقلقني هو أن أعيش اللحظة الحالية، ونعم الآن فولهام والباقي لا يهم".



ونقلت رويترز عن مدرب مان سيتي "لم أتوقع مطلقا في حياتي كمدرب أن أعيش ما عشته عندما بدأت في الدرجة الرابعة مع الفريق الثاني لبرشلونة. إذا كان علي إنهاء مسيرتي الآن أو غدا لأي سبب من الأسباب لا يمكنني طلب أي شيء آخر". (سكاي نيوز عربية)