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رياضة
بهدفه في فولهام.. هالاند يحطم رقما صمد قرنا ويعادل كول وشيرر
Lebanon 24
30-04-2023
|
16:00
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أصبح النجم النرويجي وهداف فريق مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، أول لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد منذ نحو قرن، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه، في المباراة أمام مستضيفه فولهام ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وبذلك يحطم هالاند الرقم القياسي لأي لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في موسم واحد في كل المسابقات، الذي تم تسجيله منذ العام 1931، أي منذ 92 عاما.
وبأهدافه الخمسين هذا الموسم مع مانشستر سيتي، أصبح هالاند متفوقا على أي لاعب آخر في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 هدفا في الموسم الكروي الحالي 2022-23، وسجل أهدافا أكثر من 7 فرق في البريميرليغ في جميع المسابقات هذا الموسم.
ليس هذا فحسب، بل واصل العملاق النرويجي تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليغ بعد أن رفع بهدفه الأول لمانشستر سيتي رصيده من الأهداف إلى 34 هدفا، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد في البطولة الإنكليزية، والمسجل باسم اللاعبين أندي كول (1993-1994) وألان شيرر (1994-1995).
ويتفوق الوحش النرويجي على الثاني في ترتيب الهدافين بواقع 10 أهداف، وهو اللاعب الإنكليزي ونجم توتنهام هاري كين، الذي سجل 24 هد
فا، والذي يخوض فريقه مباراة مهمة أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد في وقت لاحق اليوم الأحد.
وكان هالاند افتتح التسجيل لفريقه مانشستر سيتي أمام فولهام مساء الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وجاء هدف هالاند عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة، إثر تعرض زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع فولهام تيم ريام.
يشار إلى أن نتيجة المباراة، بعد نهاية الشوط الأول، تشير إلى تقدم مانشستر سيتي على فولهام بهدفين لهدف.
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