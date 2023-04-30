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رياضة

عودة زيدان للتدريب باتت قريبة جداً.. أين ستكون الوجهة؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 23:00
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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان بات مرشحاً أكثر من أي وقت مضى، للعودة من جديد إلى عالم التدريب بدايةً من الموسم الكروي المقبل، حيث تسعى العديد من الأندية إلى الظفر بخدماته بعد تجربته الكبيرة مع ريال مدريد.
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وأوضحت اليومية أن أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، تسعى للتعاقد مع زيدان، إضافةً إلى إمكانية عودته إلى الفريق الملكي، في حال الرحيل الوارد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحيفة الإسبانية، أكدت أن عودة زيدان لعالم التدريب محتملة بشكل كبير، بعد عامين على آخر تجربة له مع ريال مدريد، ما يضعه في موقف متميز لتحقيق أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا على غرار ما فعله كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.

عودة ثالثة لزيدان إلى ريال مدريد؟

وأكدت "ماركا" أن الأيام القليلة الماضية أعادت اسم زيدان للواجهة كبديل محتمل لكارلو أنشيلوتي، بعد أن عاش الفريق الملكي لحظات صعبة مع المدرب الإيطالي هذا الموسم، رغم أن علاقته جيدة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

كما أن أنشيلوتي مرشح لقيادة منتخب البرازيل، حيث يُعتبر النجم السابق كاكا نقطة تواصل بينه وبين اتحاد الكرة البرازيلي، علماً أن أنشيلوتي قال من قبل أنه"لن أغادر مدريد إلا إذا طردوني".
زيدان مرشح لتدريب يوفنتوس
"ماركا" أوضحت أيضاً، أن زيدان مرشح لخلافة ماسيميليانو أليغري في تدريب "السيدة العجوز"، بعد أن ساءت العلاقة بين أليغري وفريقه، كما أن الفرنسي أشار إلى أنه رغم ابتعاده عن مقاعد البدلاء في الموسمين الماضيين، فإنه لن يقترح نفسه بحثاً عن المال لأنه ليس من أولوياته في الوقت الحالي.

وتابعت، أن فريق باريس سان جيرمان يُعتبر كذلك وجهة محتملة للنجم الفرنسي السابق، بدايةً من الموسم المقبل، إضافة إلى رغبة أولمبيك مارسيليا في التعاقد معه.
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