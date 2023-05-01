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رياضة

إصابة مدرب ليفربول بعد سلوك غريب أمام الحكم الرابع (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2023 | 02:00
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تعرض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه توتنهام التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
فبعد أن اقتنص البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز "للريدز" في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، توجه كلوب للاحتفال بطريق هيسترية أمام الحكم الرابع.
وأمسك مدرب ليفربول بالعضلة الخلفية للفخذ، أثناء عودته إلى مقاعد بدلاء فريقه، وهو يعرج ما يوحي بإصابته بشد في العضلة الخلفية.
 
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ونجح فريق ليفربول في انتزاع فوز ثمين من ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب "أنفليد"، ليقفز إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، ويقترب من منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل. (روسيا اليوم)
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