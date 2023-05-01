إصابة مدرب ليفربول بعد سلوك غريب أمام الحكم الرابع (فيديو)

تعرض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه توتنهام التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

فبعد أن اقتنص البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز "للريدز" في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، توجه كلوب للاحتفال بطريق هيسترية أمام الحكم الرابع.

وأمسك مدرب ليفربول بالعضلة الخلفية للفخذ، أثناء عودته إلى مقاعد بدلاء فريقه، وهو يعرج ما يوحي بإصابته بشد في العضلة الخلفية.