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رياضة

دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. محمد صلاح يحطم رقماً جديداً

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:00
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دخل النجم المصري محمد صلاح التاريخ من أوسع أبوابه مع نادي ليفربول الإنكليزي بعدما أحرز هدفاً في مباراة فريقه أمام توتنهام قاده إلى قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز".

مباراة ليفربول وتوتنهام انتهت بنتيجة 4-3، وأحرز محمد صلاح واحدا من هذه الأهداف الأربعة.
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وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 184 هدفا في 300 مباراة مع "الريدز" الذي انضم إليه في عام 2017، وتخطى بذلك الهداف التاريخي للفريق، روبي فاولر الذي سجّل 183 هدفا في 369 مباراة، ليرتقي صلاح إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق.
ولدى صلاح فرصة الدخول إلى قائمة الهدافين الخمسة الأكثر إحراز للأهداف في تاريخ النادي، فلا يفصله سوى 3 أهداف ليتفوق على صاحب المرتبة الخامسة ستيفن جيرارد (186 هدفا). (سكاي نيوز)
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