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رياضة

مودريتش يستعين بـ"الطبيبة المعجزة" لمواجهة مانشستر سيتي

Lebanon 24
01-05-2023 | 08:00
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سافر الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد إلى بلغراد، من أجل استكمال رحلة علاجه.
 
وتعرض مودريتش لإصابة قوية في أوتار الركبة اليسرى، خلال مواجهة جيرونا التي انتهت بفوز الأخير (4-2)، ضمن لقاءات الجولة 31 من الليغا.
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وغاب مودريتش عن مواجهة ألميريا السبت، ضمن لقاءات الجولة 32، ومن المؤكد غيابه عن لقاء ريال سوسيداد يوم الثلاثاء المقبل.
 
وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية غياب مودريتش عن مواجهة أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، يوم 6 أيار المقبل، بالإضافة إلى مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، يوم 9 من نفس الشهر.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش استغل عطلة نهاية الأسبوع وتوجه إلى مدينة بلغراد، وأجرى جلسات استشفائية تحت إشراف أحد المتخصصين، في محاولة لتجهيزه لمواجهتي أوساسونا ومانشستر سيتي.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن مودريتش لجأ لنفس المركز الطبي الذي استعان به الإسباني دييغو كوستا عام 2014، للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت المحدد.
 
وتم علاج كوستا وقتها بإشراف الدكتورة ماريغانا كوفاتشيفي، ويطلق عليها "الطبيبة المعجزة"، التي تميزت في علاج الإصابات العضلية في وقت أسرع من المتوقع، وقد نجحت في علاج نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس الشهير، ولاعبي كرة القدم من المستوى الأعلى.
 
وفي بداية العام، رافقت الطبيبة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، لعلاج مرض عضلي وشكرها اللاعب على حضورها.
 
وأضافت الصحيفة، أن تعامل الطبيبة مع الإصابة رفع من نسبة تعافي مودريتش بشكل أسرع، وقد يكون لائقا لمباراة السيتي على أقل تقدير.
 
ويعتبر مودريتش، من العناصر التي لا غنى عنها في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، والذي اعتمد على الإسباني داني سيبايوس في مباراة ألميريا، لتعويض غياب النجم الكرواتي. (كووورة)
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