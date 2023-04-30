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رياضة

منشار كهربائي مع مشجع.. أحداث شغب لا تصدق حدثت في دوري أبطال إفريقيا! (فيديو وصور)

Lebanon 24
30-04-2023 | 23:58
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شهدت مباراة الترجي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحداثًا جنونية بعد الشغب الذي قامت به جماهير الفريق التونسي.
وتأهل الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على شبيبة القبائل بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه الأهلي المصري الذي تفوق هو الآخر على الرجاء المغربي بهدفين دون مقابل.
وقامت جماهير الترجي بأفعال جنونية، بعدما أشعلوا النيران في إحدى بوابات المدرجات في الملعب وبتحطيم المقاعد، بالإضافة إلى الدخول في مناوشات مع الأمن الموجود.

وأظهرت إحدى اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص يحمل "منشار كهربائي"، ويحاول أن يقطع به حديد السور المؤدي إلى أرضية الملعب.
 
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كما انتشرت صورة لأداء البناء "كوريك" داخل الملعب، تم إلقاءه من جانب الجماهير الحاضرة، ليدل على الشغب الكبير من جانب الجماهير التي كانت متواجدة.
 
 
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