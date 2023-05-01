في حالة واحدة.. "ريال مدريد" سيجدد مفاوضاته مع مبابي

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لم تغلق ملف ضم كيليان مبابي، وأنها مستعدة للتحرك من أجل التفاوض مجددا مع النجم الفرنسي لكن "في حالة واحدة فقط".



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن النادي الملكي لن يشرع في التفاوض مع مبابي، إلا بعد أن يعبر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي.

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الريال سينتظر إلى حين معرفة قرار مبابي، قبل الإقدام على خطوته.



واعتبرت أن "الجزء الأصعب من الصفقة المحتملة هو إقناع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بالتفاوض".