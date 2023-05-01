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رياضة

كيف تعرقل رابطة "الليغا" عودة ميسي الى برشلونة؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:00
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كشفت تقارير إسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، رفضت الخطة التي قدمها مسؤولو برشلونة لرفع قيود قانون اللعب المالي النظيف عن "البارسا" في الميركاتو الصيفي المقبل.

 
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وبحسب صحيفة "سبورت"، يحاول رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا والمدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني منذ أسابيع الوصول إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حل بديل لرفع القيود عن برشلونة.
 
ويحتاج برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، حتى ينجح في تسجيل العقود الجديدة للاعبيه وقيد الصفقات المحتملة، وأبرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
 

وعرض برشلونة على رابطة "الليغا" الوفاء برقم الـ200 مليون يورو خلال 3 سنوات، لكن رفضته الرابطة برئاسة خافيير تيباس، الذي صرح أكثر من مرة بأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق مع نادي برشلونة بشأن قيود اللعب المالي النظيف.
 

وذكرت "سبورت" أن رابطة "الليغا" رفضت أيضاً الحيلة التي لجأ لها برشلونة في الصيف الماضي، لزيادة الإيرادات من خلال بيع جزء من أصول النادي. وختمت: "برشلونة ليس لديه أي حل حاليا لإصلاح وضعه الاقتصادي، وبحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة".

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وربطته تقارير عدة بالعودة لنادي برشلونة الذي نشأ فيه وتألق في صفوفه على مدار 15 عاما.
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