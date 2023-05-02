زيارة جديدة.. ليونيل ميسي في السعودية برفقة عائلته (صور)

وصل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع عائلته الى السعودية في زيارة جديدة للترويج الى السياحة.

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ورحب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر" قائلا: أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".



وأضاف: "نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".

ونشر ميسي صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في "فيسبوك" وكتب: "من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة".

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في أيار 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال.