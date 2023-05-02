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رياضة

مفاجأة.. رونالدو مرشح للعودة إلى صفوف ريال مدريد!

Lebanon 24
02-05-2023 | 05:00
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كشفت بعض الصحف العالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بات مرشحاً للعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في حال قرر الرحيل عن صفوف النصر السعودي مع نهاية الموسم الجاري.
وحسب صحيفة (El Nacional) الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لعرض منصب سفير النادي على رونالدو البالغ من العمر (38) عاماً، عقب اعتزاله كرة القدم بصورة رسمية.
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وبحسب الصحيفة فإن عودة رونالدو إلى ريال مدريد لن تتحقق كلاعب كرة قدم، اذ يرغب الميرنغي في منحه خياراً آخر يتمثل في التحول كجزء من المخطط التنظيمي الرياضي للنادي الملكي في المستقبل.
ومن المتوقع أن يطلب رونالدو تأجيل هذا المقترح عاماً آخر، في ظل شعوره التام بقدرته على مواصلة اللعب موسماً آخر، وهو ما أكده في تصريحات سابقة بالقول إنه يخطط لمواصلة اللعب حتى سن الأربعين عاماً.
وتشجع أرقام رونالدو على استمرار النجم البرتغالي المخضرم في الملاعب، حيث سجل 12 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 15 مواجهة مع النصر السعودي.

ورغم هذه الأرقام الجيدة، لا تسير مسيرة رونالدو مع النصر بطريقة جيدة؛ حيث يخشى النجم البرتغالي الخروج خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب كثرة المصادر الصحفية التي تتحدث عن خلافات داخل أروقة النادي السعودي بشأن هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن رونالدو لعب في صفوف ريال مدريد 9 مواسم، خاض خلالها 438 مواجهة، محرزاً 450 هدفاً إلى جانب تقديمه 131 تمريرة حاسمة، ليتصدر من خلالها قائمة هدافي النادي الملكي على مر التاريخ. (win win)
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