ريال مدريد يؤجل فكرة التعاقد مع "المرعب" هالاند.. والسبب؟

كشفت صحيفة ABC الإسبانية، أن ريال مدريد يعتزم تأجيل فكرة التعاقد مع إيرلينغ هالاند حتى عام 2024، من أجل إفساح المجال أمام إتمام صفقتي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وجود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني.

Advertisement

ويعتزم ريال مدريد تجديد عقد كريم بنزيما عاماً إضافياً، قبل الحصول على خدمات هالاند الموسم بعد القادم، حيث تتضمن عقوده شروطاً في ذلك الوقت تسهل من محاولات الميرنغي للظفر بخدماته رسمياً.





ويخطط ريال مدريد إلى حسم صفقة جود بيلينغهام خلال الصيف المرتقب مقابل 100 مليون يورو، على الرغم من اشتراط بوروسيا دورتموند الحصول على 150 مليون يورو للتخلي عن نجمه الإنكليزي البالغ من العمر 19 عاماً.

كما أعاد ريال مدريد تحركاته للتعاقد مع كيليان مبابي، بعد تقدم مهاجم باريس سان جيرمان باعتذار إلى فلورنتينو بيريز، بانتظار قيام النجم الفرنسي بالضغط على إدارة ناديه من أجل الوصول إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

ونجح هالاند في تقديم مستويات مرعبة خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، بتسجيله 50 هدفاً في 44 مواجهة، مع تقديم 8 تمريرات حاسمة، حيث يقترب من قيادة فريقه لثلاثية تاريخية، جعلته مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم إلى جانب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي.

ويرغب فلورنتينو بيريز في منح مبابي دور "الشخصية الرئيسية" في ريال مدريد، مع بناء مشروع الميرنغي المستقبلي من حوله عبر عدد من اللاعبين المميزين أمثال هالاند وبيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وفيدريكيو فالفيردي وإدواردو كامافينغا. (win win)