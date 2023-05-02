رونالدو يرد على أنباء انفصاله عن جورجينا بكلمتين.. ماذا قال؟ (صورة)

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل الذي دار في الأيام القليلة الماضية بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته جورجينا التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا والتي امتدت لأكثر من 8 سنوات، على وشك الانتهاء بسبب الاهتمام المفرط لعارضة الأزياء الإسبانية بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس"، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

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كما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أيام، أنه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه النصر، تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة، بالإضافة الى أن بعض وسائل الإعلام البرتغالية أكدت بشكل مباشر أن كريستيانو "سئم من جورجينا".

ولكن النجم البرتغالي دحض كل هذه الإشاعات حيث نشر عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له برفقة جورجينا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: "في صحة الحب".