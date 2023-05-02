Advertisement

رياضة

البرازيلي ألفيش يطرد زوجته من المنزل!

Lebanon 24
02-05-2023 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1062562-638186215732748354.jpg
Doc-P-1062562-638186215732748354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص علاقة النجم البرازيلي داني ألفيش بزوجته جوانا سانز في ظل رغبة الأخيرة في الطلاق منه.
وأكدت قناة "تيلي سينكو" أن خروج سانز من منزل الزوجية الذي كان يجمعها بألفيش لم يكن برغبتها كما ظهر.
Advertisement
وكانت سانز قد نشرت صورًا لها وهي تخرج من المنزل وأوضحت من خلالها أنها أغلقت تلك الصفحة تمامًا، وكتبت: "تم إغلاق هذا الفصل".


وبحسب القناة، فإن رحيل سانز عن المنزل جاء بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح من قبل بيئة ألفيش لمنعها من الحديث عن زوجها الذي تحاول الطلاق منه، وهو الأمر نفسه الذي يعطل إجراءات الطلاق.
وقد طالبوها بمغادرة الشقة بشكل فوري حال لم توقع على الوثيقة، في ظل بقاء ألفيش في السجن متهمًا بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة. (جول)

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-02
08:00 | 2023-05-02
05:56 | 2023-05-02
05:00 | 2023-05-02
04:56 | 2023-05-02
04:02 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website