البرازيلي ألفيش يطرد زوجته من المنزل!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص علاقة النجم البرازيلي داني ألفيش بزوجته جوانا سانز في ظل رغبة الأخيرة في الطلاق منه.

وأكدت قناة "تيلي سينكو" أن خروج سانز من منزل الزوجية الذي كان يجمعها بألفيش لم يكن برغبتها كما ظهر.

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وكانت سانز قد نشرت صورًا لها وهي تخرج من المنزل وأوضحت من خلالها أنها أغلقت تلك الصفحة تمامًا، وكتبت: "تم إغلاق هذا الفصل".





وبحسب القناة، فإن رحيل سانز عن المنزل جاء بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح من قبل بيئة ألفيش لمنعها من الحديث عن زوجها الذي تحاول الطلاق منه، وهو الأمر نفسه الذي يعطل إجراءات الطلاق.

وقد طالبوها بمغادرة الشقة بشكل فوري حال لم توقع على الوثيقة، في ظل بقاء ألفيش في السجن متهمًا بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة. (جول)