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رياضة

الموت يخطف روح الصحافي الرياضي الشهير

Lebanon 24
02-05-2023 | 04:02
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غيب الموت الصحافي حسين احمد دياب الحركة ابن بلدة برج البراجنة في ساحل المتن الحنوبي. 
 
واشتهر الحركة بتخصصه في كتابة شؤون كرة القدم وصناعة القصة الكروية من يوميات اللعبة في لبنان والخليج.
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وبادر الى اطلاق مجلة "النجوم" الاسبوعية الكروية المتخصصة، ونقل تجربته الى دول خليجية عدة آخرها الامارات التي استقر فيها منذ بداية الالفية الحالية.
 
 
وسجل اسمه بقوة في الميادين الكروية وفرض نفسه خبيرا يستعان به من كبار قادة الحركة الرياضية العربية، وبينهم الشهيد الكويتي الشيخ فهد الاحمد الصباح. 
 
والحركة ابن عائلة واظبت على العمل في عالم الطباعة، وتملك اسرته عن والده اقدم المطابع، وقد انتقلت بعد احداث 1958 من وسط بيروت الى برج البراجنة. 
 
وعاد الحركة الى بيروت مطلع السنة بسبب مشاكل صحية ووافته المنية اليوم. (الوكالة الوطنية)

رياضة

تعازي ووفيات

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