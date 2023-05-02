Advertisement

رياضة

ملاكم يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2023 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1062580-638186254327906369.jpg
Doc-P-1062580-638186254327906369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم الملاكم آدم عبد الله على الاعتداء على حكم كرة قدم، خلال إحدى مباريات الهواة في أستراليا.
وأكدت شبكة foxsports الأميركية أن الملاكم هرب من المكان بعد الاعتداء على الحكم، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.
 
 
 
Advertisement
وبحسب الشبكة الأميركية، فقدت وجهت خلال المحاكمة تهم للملاكم عبد الله باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، قبل أن يوجه عدة لكمات لحكم المباراة، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.


ورفضت المحكمة طلبا تقدم به محامي الدفاع للإفراج عن الملاكم العربي، تضمن التزاما من الملاكم بشروط صارمة، مع وضع ضمان قدره 250 ألف دولار، حيث أكد أن موكله ليس له تاريخ من العنف.
وبررت المحكمة قرارها بأنها تتخوف من إقدام الملاكم آدم عبد الله على تعريض سلامة المجتمع وضحيته (الحكم) للخطر.
وتحدث المدعي العام للشرطة أمام المحكمة: "هذا اعتداء مروع على حكم كان يدير مباراة كرة قدم، لم يفعل الحكم أي شيء يدعو لاستفزاز المعتدي، الذي طلب منه الابتعاد عن المكان".
وحسبما قيل في المحكمة، فإن هذه الكلمات أثارت غضب آدم عبد الله، الذي انهال على وجه الحكم بالعديد من اللكمات.
اللافت أن الحكم هو أيضا من أصول عربية، ويدعى خضر ياغي، حيث حاول الدفاع عن نفسه باستخدام أحد الأعلام الموجودة على زوايا الملعب، قبل أن يتلقى لكمات تسببت في كسور بالفك، وفقد أربع من أسنانه، ليخضع بعدها لعملية جراحية.
ومن المقرر أن يمثل الملاكم آدم عبد الله أمام المحكمة مرة أخرى في حزيران القادم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-02
08:00 | 2023-05-02
05:56 | 2023-05-02
05:00 | 2023-05-02
04:02 | 2023-05-02
03:52 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website