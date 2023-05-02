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رياضة

بسبب تصرّف كلوب.. مطالب بخصم نقاط من ليفربول

Lebanon 24
02-05-2023 | 05:56
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حث اتحاد كرة القدم الإنكليزي رابطة الدوري، على خصم نقاط من نادي ليفربول، بسبب "سلوك" مدرب الفريق يورغن كلوب خلال فوز فريقه 4-3 على توتنهام هوتسبر.

واحتفل كلوب بهدف لاعبه ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بمواجهة الحكم الرابع جون بروكس، قبل اتهام الحكم بول تيرني بمحاولة "الثأر ضد ليفربول"، بعد المباراة.
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وتم منح كلوب البطاقة الصفراء بسبب تصرفاته "غير الرياضية"، ولكن اتحاد الكرة يحاول تطبيق خصم بالنقاط، لمعاقبته على سلوكه.

ويُريد رئيس منظمة دعم الحكام في بريطانيا، مارتن كاسيدي، فرض عقوبة صارمة تتجاوز "الغرامة".

وقال كاسيدي لصحيفة إكسبريس: "ما لم يبدأ اتحاد الكرة في معالجة هذا السلوك بخصم النقاط، فلن يتغير أبدا.. منح ليفربول غرامة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني ليس لها تأثير حقيقي. ابدأ في منحهم خصومات من النقاط وشاهدهم يصمتون".

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة بشأن الحكم تيرني، قال كلوب: "أنا حقا لا أعرف ما الذي يواجهه ضدنا، لقد قال إنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

واعتبر كاسيدي، وهو مشجع سابق لنادي ليفربول، أن يورغن كلوب أصبح مدعى للخجل في ليفربول.

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكنه تبرير الأفعال التي يقوم بها منذ أيامه في دورتموند. أنا لا أقبل فكرة "العاطفة". كمشجع لليفربول هل كان بوب بيزلي أو كيني داغليش أو بيل شانكلي غير متحمسين مثل يورغن كلوب؟ بالطبع كانوا كذلك لكنهم لم يظهروا نفس السلوك مثله ". (سكاي نيوز)
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