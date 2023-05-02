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رياضة

بعيدا عن أوروبا.. برشلونة يدرس خطوات مجنونة لو تم حظره قاريا

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:10
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يفكر نادي برشلونة الإسباني بالتوقف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية، واتخاذ "مسار آخر" نحو آسيا، في حال تم استبعاده من المشاركة الموسم المقبل، بسبب قضية "نيغريرا".

ويواجه برشلونة تهديدا قانونيا جديدا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بما يتضمن حظرا محتملا من المشاركة في البطولات القارية بسبب مدفوعات مزعومة للنادي بملايين الدولارات، لشركة مرتبطة بمسؤول تحكيم إسباني.
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وتظهر وثائق قضائية أن برشلونة دفع 7.3 ملايين يورو (7.7 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم الإسباني.

يشار إلى أن أي دليل على التلاعب بمباريات خلال الـ16 عاما الماضية يمكن أن يدفع اليويفا إلى استبعاد برشلونة من مسابقاته لمدة عام واحد، وفتح دعوى تأديبية.
 
ووفقا لمحطة "تي في 3" المحلية، تجري إدارة برشلونة الآن دراسة حول إمكانية مشاركة الفريق في بطولات خارج قارة أوروبا.

وأحد الاحتمالات المطروحة، مشاركة الفريق كـ"ضيف" في البطولات الآسيوية، التي قد تدخل للنادي مبالغ تعوضه عن المشاركة الأوروبية.

كما تدرس الإدارة مشاركة الفريق في دوري محلي أوروبي آخر غير الإسباني، في حال تم تطبيق عقوبات على الفريق من قبل رابطة الدوري الإسباني. (سكاي نيوز عربية) 
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