Advertisement

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال سوسييداد يسقط ريال مدريد بثنائية

Lebanon 24
03-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1062853-638186997168176041.png
Doc-P-1062853-638186997168176041.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق ريال سوسييداد فوزا ثمينا على حساب ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية ريال سوسييداد، تاكيفوسا كوبو وأندير بارينتشيا في الدقيقتين 47 و85.
Advertisement
وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد ظهيره الأيمن داني كارفاخال.

وبهذا الفوز، رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في مركز الوصافة بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة الفائز على أوساسونا 1-0.

وبات برشلونة بحاجة لفوز وحيد في الجولات الخمس المتبقية لينتزع لقب الدوري من غريمه ريال مدريد، ويتوج للمرة الأولى منذ 2019.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-05-03
03:20 | 2023-05-03
02:00 | 2023-05-03
23:00 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
14:00 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website