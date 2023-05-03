مانشستر يونايتد يجهز خطة سرية لخطف بيلينغهام

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يعتبر نادي مانشستر يونايتد واحداً من الأندية التي تسعى للتعاقد مع الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام متوسطميدان نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تكلف حوالي 100 مليون جنيه استرليني.مانشستر سيتي وريال مدريد أيضاً يتواجدان في سباق التوقيع مع اللاعب الشاب، بعد خروج ليفربول من السباق للتركيز على أهداف أخرى أقل تكلفة، مثل كالفين فيليبس من مان سيتي والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا من نابولي.ويواجه الشياطين الحمر منافسة حامية الوطيس على بيلينغهام، لكن قد يكون لديهم ما وصفته صحيفة ديلي ستار البريطانية بـ "السلاح السري" بعد تحديد موعد هام في الكواليس.ما هو السلاح السري لليونايتد؟انضم مات هارغريفز المدير التنفيذي السابق لشركة أديداس، إلى الهرم الإداري داخل نادي مانشستر يونايتد في آذار الماضي من أجل قيادة فريق المفاوضات في كرة القدم.ويتمتع هارغريفز بتكوين قانوني خاص، كما أنه من مشجعي مان يونايتد، وسيبدأ العمل في أولد ترافورد قبل فترة الانتقالات الصيفية 2023.وكان المسؤول الجديد في كارينغتون أحد المكلفين ببناء علاقات متينة مع بعض نجوم كرة القدم ممن يعملون رفقة شركة أديداس للملابس الرياضية، ومن هؤلاء اللاعبين كان جود بيلينغهام.وتشير تقارير منفصلة إلى أن ريال مدريد دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع بيلينغهام وفقاً لصحيفة "أس" الإسبانية.وبحسب نفس المصدر فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لن يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل ومن المقرر أن يتجاهل اهتمام سيتي ويونايتد لصالح الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.