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رياضة
غوارديولا: إرلينغ هالاند سيكون أفضل في الموسم المقبل!
Lebanon 24
03-05-2023
|
03:20
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يصر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على أن المهاجم إرلينغ هالاند، الذي أحرز أهدافا غزيرة في موسمه الأول مع السيتي "يمكنه التحسن كثيرا".
وقل مدرب مانشستر سيتي إن اللاعب النرويجي، البالغ من العمر 22 عاما، لديه نفس الرغبة في النجاح مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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يشار إلى أن هالاند نجح مؤخرا في الوصول إلى 50 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، كما أنه تمكن من تسجيل 34 هدفا في البريميرليغ، وهي أرقام غير مسبوقة، حيث عادل رقم كل من آلان شيرر وأندرو كول البالغ 34 هدفا.
ويستضيف مانشستر سيتي نادي وست هام، ومن المتوقع أن يسجل هالاند هدفا على الأقل الأمر الذي يعني أنه سيتجاوز شيرر وكول.
يعتقد غوارديولا أن سعي هالاند المستمر للتحسين يجعله يمثل تهديدا أكبر، وقال مدرب السيتي: "لعبه يمكن أن يتحسن كثيرا".
وأضاف "لديه الرغبة في التحسن، طالما كان لديه ذلك، يمكنه فعل ذلك. الذهاب إلى العمل مع العلم أنه يمكنك القيام بشيء أفضل هو الطريق. لديه هذا الشعور".
وتابع متسائلا "هل هذا كاف؟"
واستطرد غوارديولا "عندما تتحدث معه يكون منفتح الذهن، ويقول ’نعم، يجب أن أفعل ذلك، يمكنني أن أفعل ذلك بشكل أفضل‘. هذا إيجابي جدا لمسيرته".
وشدد غوارديولا على أن "هذا ليس غطرسة.. من الثقة بالنفس أن أقول إنني سأسجل"، وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.
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