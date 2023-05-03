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رياضة

السفارة الفرنسية وسبورتس اكاديمي سكول تنظم "اليوم الأولمبي"

Lebanon 24
03-05-2023 | 10:03
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تنظم السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع "سبورتس اكاديمي سكول" وتحت اشراف اللجنة الأولمبية اللبنانية، "اليوم الأولمبي" بنسخته الثانية في المنشآت الرياضية التابعة للجامعة الانطونية(بعبدا-الحدت) السبت 6 أيار، ضمن يوم رياضي طويل قبل نحو سنة على اقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.
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ويشارك في هذا الحدث الكبير اكثر من 300 لاعب ولاعبة من 18 مدرسة، ويتضمن مسابقات في كرة السلة وألعاب القوى والميني فوتبول وكرة الطاولة والقوس النشاب وتسلق الحائط(باركور) والتجذيف على آلة، الى جانب مباريات ومسابقات تحدي الاعاقة على الكراسي المتحركة(كرة السلة والقوس والنشاب) بالتنسيق مع جمعية"الطاقة الوطنية اللبنانية".
 
 


يقام حفل الافتتاح عند الساعة التاسعة من صباح السبت في الملعب الأخضر التابع للجامعة الأنطونية بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية وفاعليات رياضية ومسؤولي الجامعة المضيفة والمنظمين ومسؤولي المدارس المشاركة ومدعوين ورجال الصحافة والاعلام.

وسيتضمن الحفل استعراض الفرق المشاركة وكلمات بالمناسبة لتنطلق المسابقات على ان تجري عملية تتويج الفائزين والفائزات عند الساعة الخامسة عصراً.

وجرى اختيار العداء البارالمبي أرز زهر الدين والبطلة السابقة في كرة الطاولة تيفين ممجوغوليان سفيري "اليوم الأولمبي" المذكور.
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