السفارة الفرنسية وسبورتس اكاديمي سكول تنظم "اليوم الأولمبي"

تنظم السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع "سبورتس اكاديمي سكول" وتحت اشراف اللجنة الأولمبية اللبنانية، "اليوم الأولمبي" بنسخته الثانية في المنشآت الرياضية التابعة للجامعة الانطونية(بعبدا-الحدت) السبت 6 أيار، ضمن يوم رياضي طويل قبل نحو سنة على اقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

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ويشارك في هذا الحدث الكبير اكثر من 300 لاعب ولاعبة من 18 مدرسة، ويتضمن مسابقات في كرة السلة وألعاب القوى والميني فوتبول وكرة الطاولة والقوس النشاب وتسلق الحائط(باركور) والتجذيف على آلة، الى جانب مباريات ومسابقات تحدي الاعاقة على الكراسي المتحركة(كرة السلة والقوس والنشاب) بالتنسيق مع جمعية"الطاقة الوطنية اللبنانية".