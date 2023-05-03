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رياضة

"الهلال السعودي" يُغري ميسي بأضخم عرض في تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
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يبدو أن ليونيل ميسي سيغادر باريس سان جيرمان مع نهاية عقده في حزيران المقبل، وقد يكون الدوري السعودي وجهته المقبلة حيث يجهز نادي الهلال أضخم عرض في تاريخ كرة القدم لضم الأرجنتيني.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية وعلى رأسها صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان لن يجدد عقد ميسي في الصيف المقبل، مما يتركه حرا في التحدث إلى الأندية الأخرى حول صفقة محتملة للتعاقد معه.
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وجاءت هذه الأنباء في خضم أزمة ميسي مع باريس سان جيرمان، بعدما قرر الأخير توقيف النجم الأرجنتيني لأسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من النادي الفرنسي.

ولدى ميسي عدة خيارات، بينها العودة إلى الفريق الذي نشأ فيه وترعرع فيه برشلونة، ويبدو هذا الأمر مطروحا بقوة، بعد أن أكد مدرب النادي الكتالوني،  تشافي، السبت الماضي، أن المحادثات قد جرت بشأن عودة "البرغوث".

ومع ذلك، فإن محنة نادي برشلونة المالية، والتي أدت في العام 2021  إلى رحيل ميسي وانتقاله إلى باريس سان جيرمان يمكن أن تمنع أيضا عودته.

ويبدو أن الدوري الأميركي لكرة القدم أحد الخيارات المتاحة أيضا، حيث يتطلع إنتر ميامي بقيادة مالكه، النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام للحصول على خدمات ميسي.

ولكن صحيفة "ليكيب" تعتبر خيار انضمام ميسي إلى الهلال السعودي ومجاورة غريمه كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، هو الأكثر جدية.

ويشير تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى أن المملكة العربية السعودية تعد لميسي "أكبر عرض يتم اقتراحه على الإطلاق على لاعب كرة قدم" في صفقة قد تستمر "لعدة سنوات".

ومن المتوقع أن يتفوق العرض المقترح على ميسي، على الصفقة التي وقعها رونالدو في بداية العام للانضمام إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب ما ورد تبلغ قيمة عقد رونالدو 200 مليون يورو سنويا، والتي تضمنت راتبا مضمونا بالإضافة إلى صفقات تجارية ورعاية.

وكان خبير سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد الشهر الماضي، أن نادي الهلال السعودي أرسل عرضا إلى ميسي بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو سنويا، وهو ضعف عرض رونالدو.

وهذا العرض منح لميسي قبل أزمته مع باريس سان جيرمان، وكان حينها اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يفكر بجدية في الانتقال للهلال ليصبح أعلى لاعب أجرا على الإطلاق. (روسيا اليوم)
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