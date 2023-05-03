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رياضة

برشلونة يُعلن رحيل مديره الرياضي عن الفريق

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:00
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أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مديره الرياضي ماتيو أليماني، سيترك منصبه في الصيف المقبل لبدء مشروع جديد في مكان آخر.

وقال "بلاوغرانا" في بيان، إن أليماني سيغادر في بداية يوليو، لكنه سيواصل العمل مع برشلونة لإنهاء أي صفقات انتقال صيفية تستغرق وقتا أطول، إذ أن عقده يمتد حتى صيف 2024.
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وأوضح النادي في بيانه أنه "على الرغم من حقيقة أنه سيغادر النادي في الأول من يوليو باتفاق ودي، فقد وعد ماتيو أليماني بإبرام كل صفقات انتقالات الفريق الأول هذا الصيف، حتى لو كان بعضها سيتم في اللحظة الأخيرة من النافذة".

وارتبط اسم الإسباني بتقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة بفريق أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز. (روسيا اليوم)
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