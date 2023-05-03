بعد خبر الرحيل... جمهور باريس سان جرمان يشتم ميسي (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرا حشوداً من جماهير باريس سان جرمان الفرنسي تهتف بشتائم موجهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام مقر النادي، وسط الخلافات المشتعلة بين الطرفين.



وشارك الصحافي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو الفيديو الذي نشرته أساسا قناة "Canal Supporters" والذي يوجهون فيه شتائم لوالدة ميسي يتحفظ موقع الحرة عن ذكرها.

Paris Saint-Germain fans outside club’s HQ chanting against Leo Messi 🚨😳 #Messi



🎥 @CanalSupporterspic.twitter.com/a5011uUklU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023 Advertisement

وقالت القناة إن الهتافات المعادية شملت النجم البرازيلي المصاب نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.وفي وقت سابق من اليوم قال رومانو إن ميسي لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جرمان الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وهو وكيل أعماله أبلغ النادي الباريسي بقرار ابنه منذ نحو شهر.وقال رومانو: " خلف الكواليس، أصبح واضحا أن والد ليو خورخي أوصل قرار ابنه إلى باريس سان جرمان منذ شهر بسبب مشروع النادي".ولفت الصحافي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، الأربعاء، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جرمان الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.وتوترت العلاقة بين ميسي والنادي الفرنسي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين وفوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم، وتلى ذلك تصفير من الجماهير الفرنسية ضد ميسي.والأجواء مشتعلة للغاية حاليا بين ميسي وإدارة النادي الباريسي، في أعقاب رحلته الدعائية إلى السعودية دون إذن من النادي.وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن ميسي تلقى عقوبة من النادي بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم راتب أسبوعين، بسبب تلك الرحلة.وقال تقرير لمحطة إذاعية إسبانية، الأربعاء، إن ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، ولكن بعد لعب العام المقبل مع نادي برشلونة الإسباني.ونقل موقع فوربس عن إذاعة "أوندا سيرو"، أن ميسي قرر بالفعل خطوته المقبلة وهي مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى ناديه السابق برشلونة لارتداء قميصه الأيقوني مجددًا.وأضاف التقرير أن ميسي يخطط للبقاء في برشلونة لعام واحد قبل التوجه إلى السعودية، وبالتحديد إلى نادي الهلال.كما أشار التقرير إلى أن زملاء ميسي المقربين ولاعبي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ربما يفكران أيضًا في الانتقال إلى السعودية، لينضم نجوم الحقبة الذهبية لبرشلونة إلى أسطورة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر في المملكة.وتلقى فريق العاصمة الفرنسي، خسارة غير متوقعة على ملعبه "بارك دي برانس" أمام لوريان 1-3، الأحد، في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وفي اليوم التالي لتلك الخسارة، نشر ميسي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة تظهر منطقة خضراء تحتوي على أشجار النخيل التي تشتهر فيها المملكة.وأرفق الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات الصورة بتعليق قال فيه: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت".