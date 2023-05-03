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رياضة

كلوب: صلاح يتعرض إلى الظلم

Lebanon 24
03-05-2023 | 23:00
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استغرب يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي من كيفية تحكم لاعبه محمد صلاح بأعصابه، إذ يرى أن النجم المصري لا يحظى بالحماية الكافية من قبل حكام الدوري الإنكليزي.

وغضب كلوب في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام من قرار الحكم بإعطاء محمد صلاح ركلة حرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومباشرة بعد تلك اللقطة سجل الزوار هدف التعادل 3-3 لكن ديوغو جوتا منح فريقه نقاط المباراة.
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وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" يوم الأربعاء: أنا متفاجئ حقيقة من تعامل الحكام مع محمد صلاح، دائماً يتعرض إلى الضرب والحكام لا يحمونه ومع ذلك يسجل الأهداف ويراوغ الخصوم عاماً بعد عام.

وأتبع: أنا متفاجئ أكثر من كيفية تعامله مع هذا الأمر، إنه استثنائي للغاية، لكن طريقته بالحفاظ على أعصابه تثير إعجابي للغاية، أما أنا فأفقد أعصابي على الخط عندما أرى مثل هذه التدخلات على لاعب مهم كـ"مو".

ولم يصفر الحكام على أخطاء ارتكبت ضد صلاح إلا في 31 مرة طوال الموسم الحالي كاملاً.
المصدر: العربية
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