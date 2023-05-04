ممر شرفي من لاعبي مانشستر سيتي لهالاند بعد رقمه التاريخي في البريميرليغ (فيديو)

سجّل مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند، هدفاً في مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" 2022-23.





ويُعد هذا الهدف الـ35 لهالاند في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم 2022-23، لينفرد الدولي النرويجي بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد بتاريخ البريميرليغ.

هدف هالاند الذي دخل به التاريخ في البريميرليغ😍🔥



pic.twitter.com/NXnNE4Fr6G — EPL World (@EPLworld) May 3, 2023 Advertisement

وتفوق هالاند على الإنكليزيَين آلان شيرر وأندي كول، اللذين توقف رقماهما عند 34 هدفًا في موسم واحد.

وبعد انتهاء المباراة، قام لاعبو مانشستر سيتي والجهاز الفني للفريق، بتنظيم ممر شرفي لهالاند وذلك تكريما له على انجازه التاريخي مع الفريق أمام وست هام.