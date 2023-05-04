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رياضة

إصابة قوية تبعد لاعب يوفنتوس لفترة طويلة.. من هو؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 05:00
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة مدافعه ماتيا دي تشيليو على صعيد الرباط الصليبي للركبة اليمنى.
 
وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "ماتيا دي تشيليو وبعد إصابته اليوم في الركبة اليمنى، خضع لفحوص تشخيصية والتي بينت إصابة الرباط الصليبي الأمامي لذلك ستكون الجراحة ضرورية خلال الأيام القليلة القادمة".
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بدوره، ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن يوفنتوس أكد معاناة دي تشيليو من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وقال الموقع ذاته إن هذه الإصابة تعني انتهاء موسم اللاعب، مع احتمال كبير لغيابه عن بعض المباريات الموسم القادم 2023-24.
 
 
وغادر اللاعب المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "أليانز" معقل يوفنتوس، برسم الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1 بسبب الاصابة.
 
 
ويرتبط دي تشيليو مع يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2025، علمًا أنه انضم إلى النادي صيف 2017، قادمًا من ميلان الإيطالي. (win win)
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