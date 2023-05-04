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رياضة

إيقاف أشرف حكيمي لمباراة واحدة في الدوري الفرنسي.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:00
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عاقبت لجنة الانضباط للرابطة الفرنسية لكرة القدم، الدولي المغربي أشرف حكيمي بالإقصاء لمباراة واحدة، عقب نيله بطاقة حمراء في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان التي انهزم فيها أمام الضيف لوريان (3-1) في الدوري الفرنسي الأحد الماضي. 
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وخرج حكيمي مطرودًا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (20) من عمر المباراة، ونال أشرف حكيمي بطاقتين صفراوين، قبل أن يطرد بالحمراء، الأولى كانت في الدقيقة الخامسة والثانية في الدقيقة الـ20، غير أن مدربه غالتييه، وصف طريقة حصوله على البطاقة الثانية بـ"الغبية".


وظهر حكيمي بمستويات مميزة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، لكن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بفعل الإصابة التي تعرض لها، وكذلك بسبب المشاكل الشخصية التي دخل فيها أيضًا، من خلال اتهامه باغتصاب فتاة، ثم دخوله في صراعات مع زوجته وتبعات إجراءات الطلاق التي أخرجته من التركيز وأدخلته في مرحلة من التوتر.
 
 
وأيضاً أصدرت لجنة الانضباط عقوبة مشددة بعض الشيء في حق قائد وهداف نادي موناكو الدولي الفرنسي وسام بن يدر، بسبب جمعه لأكثر من بطاقة صفراء واحدة، حيث عاقبته بالإقصاء لمباراة واحدة، بالإضافة لإنذار ثالث يمتد على مدى 10 مباريات يخوضها في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة. (win win)
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