رونالدو يرد على أنباء رحيله عن النصر السعودي باللغة العربية (صور)

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ونشر البرتغالي صورة له من تدريبات النصر عبر حسابه على "انتسغرام"، وعلّق عليها باللغة العربية قائلا: "أنا عالمي".

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وفي وقت سابق نشر رونالدو صورة عبر خاصية "الستوري" وهو يجلس في حمام السباحة مرتديا قبعة تحمل شعار "العالمي".







وكانت شائعات رحيل رونالدو عن النصر انتشرت في الأيام الأخيرة، إثر خسارة الفريق عدة مباريات.

وظهر رونالدو في عدة مباريات وهو غاضب، وقد وربط متابعون غضب رونالدو بفكرة الرحيل عن النصر، لكن الصور التي نشرها جاءت تكذيبا لشائعات الرحيل.