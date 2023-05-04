Advertisement

رياضة

سان جيرمان يتّخذ إجراءات أمنية لحماية ميسي ونيمار

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1063321-638188131016761979.jpg
Doc-P-1063321-638188131016761979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزز باريس سان جيرمان، الحماية أمام مقر تدريباته في باريس ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي أمثال ليونيل ميسي ونيمار والإيطالي ماركو فيراري.

وكان مئات من مشجعي و"ألتراس" نادي العاصمة الفرنسية، تظاهروا أمس الأربعاء أمام مقر النادي  للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق.
Advertisement

وهتف المشجعون بعد ثلاثة أيام من الخسارة أمام لوريان 1-3 في الدوري والتي كانت الثالثة لسان جيرمان في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه "سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)" و"استقالة الإدارة" و"باريس هو نحن".

وانتقد بعض المشجعين حملوا قنابل دخانية على وجه التحديد ميسي ونيمار وفيراتي والمدرب كريستوف غالتييه ورفعوا لافتات تدعو اللاعبين إلى "تبليل القميص" خارج مقر النادي.

كما تجمع قرابة 100 مشجع ارتدوا قمصانا سوداء أما منزل نيمار، الغائب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي جراء تعرضه لإصابة، في بوجيفال (إيفلين)، وهم يرددون هتافات مسيئة "نيمار، ارحل".

وتفرق المتظاهرون "بهدوء بعد دقائق من وصولهم" من دون "رغبة في الاشتباك مع الشرطة".

وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذ سان جيرمان المملوك قطريا إجراءات لتعزيز الحماية، لا سيما مع زيادة وجود حراس الأمن في مركز تدريب الفريق وأمام منازل نيمار وميسي وفيراتي "جميع المستهدفين" بهتافات معادية، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-04
11:28 | 2023-05-04
11:00 | 2023-05-04
10:47 | 2023-05-04
08:00 | 2023-05-04
05:00 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website