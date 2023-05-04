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رياضة

هالاند بعد الفوز على "وست هام": سأنام وأستيقظ وسأفكر في إمكانية حصد ثلاث نقاط

Lebanon 24
04-05-2023 | 16:00
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أعرب النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وتقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه وست هام يونايتد.

وتخطى هالاند إنجاز أندي كول وآلان شيرر حيث سجل الأول 34 هدفا في موسم 1993 -1994 وتبعه شيرر بتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم التالي مباشرة.

وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس": ليلة خاصة ولحظة استثنائية، نعم أنا سعيد وفخور للغاية "بالطبع كنت أعرف بشأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف، لم يكن الأمر سهلا".

وتابع: جاء وست هام لمحاولة الدفاع طوال 90 دقيقة، ولقد عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني نجحنا في التسجيل.

وأحرز هالاند حتى الآن 51 هدفا على مستوى كافة المسابقات في الموسم الحالي وسيكون التحدي التالي بالنسبة له هو محاولة تحطيم الرقم القياسي لديكسي دين، الذي سجل 63 هدفا لفريقه إيفرتون على مستوى كافة المسابقات في موسم 1927 -1928.

وقال هالاند في هذا الشأن: لا أفكر في هذا الآن، سأنام بعد هذه المباراة وأستيقظ في الصباح وسأفكر في إمكانية حصد ثلاث نقاط هنا أمام ليدز يونايتد. (العربية)
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