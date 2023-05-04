قميص إيسكو يفضح وجهته المقبلة (صورة)

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فشل اللاعب الإسباني إيسكو، في إيجاد ناد جديد له، عقب رحيله عن صفوف إشبيلية، كانون الاول الماضي.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تم رصد إيسكو في باريس مرتديا قميص نادي فلومينينسي البرازيلي، والذي يلعب لصفوفه في الوقت الحالي زميله السابق مارسيلو.وربطت عدة تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة، اسم إيسكو بأندية أميركا الجنوبية.وكان إيسكو على أعتاب الانتقال للدوري الألماني، من بوابة يونيون برلين في سوق الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة فشلت بسبب بعض الخلافات أثناء الاتفاق رغم خضوعه للفحص الطبي.وأراد النادي إخضاع إيسكو لمزيد من الاختبارات البدنية، قبل اتخاذ قرار بشأن ضمه لقائمته في الدوري الأوروبي.هذا الأمر تسبب في غضب إيسكو الذي كان يخطط لتعديل راتبه بنهاية الموسم، مما أدى في النهاية لتعثر الصفقة. (روسيا اليوم)