زوجة حكيمي تفتح النار: أنا أغنى منه.. وشهرتي تتجاوزه

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هاجمت هبة عبوك زوجة المدافع المغربي أشرف حكيمي، الشائعات التي زعمت طلب الممثلة الإسبانية من أصول عربية، الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من زوجها بعد البدء بإجراءات الطلاق.وذكر تقرير على صحيفة "ماركا" أن صحافية إسبانية تُدعى ماريا باتينو قامت بسؤال عبوك حول صحة تلك المطالب، فأجابت الأخيرة وقالت: من المدهش أنهم يعتبرون أن دوافعك مالية.وتابعت: عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، كنت أنا أكثر شهرة منه.وأضافت: الشيء الجيد هو أنني لم أعد أتأثر بما يقولون. أريد أن أكون حذرة حتى لا يؤثر المستقبل على عائلتي. أنا أثق في العدالة والمنطق، وهما بجانبي. (العربية)