إشبيلية يزيد محنة إسبانيول

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عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات معمقا جراح ضيفه إسبانيول الساعي إلى تفادي الهبوط، عندما فاز عليه 3-2 الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، كان إشبيلية سباقا إلى التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق برايان جيل بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهدي زميله الهولندي المغربي الأصل كريم رقيق الضيوف هدف التعادل من طريق الخطأ في مرماه (29).وظن إسبانيول إنه استعاد زمام الأمور عندما تقدم في الدقيقة 43 بهدف خافيير بوادو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش.لكن ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 69 ترجمها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بنجاح، أدرك الفريق الأندلسي التعادل قبل أن يقتل المباراة في أنفاسها الأخيرة بهدف السنغالي باب غييي (88).ورفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير مع 31 نقطة.وجاء الفوز في توقيت مناسب لإشبيلية المدعو لمواجهة يوفنتوس الايطالي في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، فيما ستكون مهمة إسبانيول صعبة جدا إذ أن مباراته المقبل ستكون "دربي كاتالونيا" في الليلة التي سيسعى فيها برشلونة إلى حسم اللقب الأول له منذ 2019 حيث يحتاج إلى نقطتين فقط.وفي مباراة أخرى، فاز جيرونا على ضيفه ريال مايوركا 2-1.وسجل هدفي أصحاب الأرض الكولومبي برناردو (45+2) والأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (84)، فيما أحرز الكوسوفي فيدات موريتشي هدف مايوركا الوحيد (80 من ركلة جزاء).ورفع جيرونا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، فيما بقي مايوركا في المركز الثاني عشر مع 41 نقطة.وفي مباراة أخرى، حقق ريال بيتيس فوزا مهما على أتلتيك بلباو بهدف نظيف أحرزه البرازيلي ويليان جوزيه (6).وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، فيما بقي بلباو ثامناُ مع 47 نقطة.وفاز رايو فايكانو على بلد الوليد 2-1 ليرتقي إلى المركز التاسع مع 46، فيما بقي الخاسر في المركز السادس عشر مع 35 نقطة.