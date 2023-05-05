رئيس بلدية لشبونة: رونالدو جزء من تاريخ المدينة

Advertisement

أعلن رئيس بلدية لشبونة في بيان، أن نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي ترتبط مسيرته "ارتباطاً وثيقاً بتاريخ" المدينة، سيُقلّد ميدالية الشرف للعاصمة.وقال كارلوس مويداس إن رونالدو دافع دائماً عن اسم لشبونة وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم.وأضاف: تاريخ كريستيانو رونالدو الذي كان عدة مرات أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ لشبونة. (العربية)