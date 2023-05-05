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رياضة

وشم يكشف النادي الذي سينتقل إليه ميسي (صورة)

Lebanon 24
05-05-2023 | 16:00
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تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة للنجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جرمان ليونيل ميسي تكشف عن وشم جديد على ساقه قالوا إنه ربما يحدد النادي الذي سينتقل إليه بعد انتهاء علاقته بناديه الحالي.
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ووفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوشم الجديد المنقوش على الساق اليسرى لميسي يحمل شعار ناديه السابق برشلونة.

وتساءل البعض فيما إذا كان الوشم عبارة عن رسالة من ميسي إلى برشلونة وسط الأنباء التي تؤكد انتهاء علاقته بنادي باريس سان جيرمان؟

يشار إلى أن الصورة تم أخذها من مقطع الفيديو الترويجي للنجم الأرجنتيني رفقة عائلته في السعودية. (سكاي نيوز)
 
الوشم الجديد على ساق ميسي اليسرى
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