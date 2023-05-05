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رياضة
بعثة المبارزة الى بطولة غرب آسيا للبراعم في الاردن
Lebanon 24
05-05-2023
|
05:49
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سافرت الى العاصمة الاردنية عمان، بعثة منتخب لبنان للمبارزة للبراعم، وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمبارزة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا من 6 أيار لغاية 9 منه للفئات العمرية ما دون 11، 13 و15 سنة.
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وتألفت البعثة من اللاعبة ليا حنكش عند الاناث، وكل من جورج الخوري، ماثيو القاعي، وليم افرام، انطوني خويري، لويس ديب، راي داود، غابريال نعمه، جيريمي طانيوس، مارك سروح، انطوني بطيش، جايسون صابر وروبن حداد عن الذكور.
يرافق الوفد انطوان عنيسي كاداري البعثة وكحكم آسيوي، بالاضافة الى المدربين الوطنيين محمود علي احمد وتوفيق شاهين.
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