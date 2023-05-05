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رياضة

بعد أزمة رحلة السعودية.. ميسي يخرج عن صمته (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2023 | 12:21
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خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صمته في الأزمة بينه وبين نادي باريس سان جرمان التي نجمت عن سفره إلى السعودية دون إخطار النادي.

وبعد الهزيمة المفاجئة لباريس سان جرمان بنتيجة 1-3 أمام نادي لوريان في الدوري الفرنسي، سافر ميسي إلى السعودية حيث يعتبر سفيرا لهيئة السياحة هناك.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن ميسي تلقى عقوبة من النادي بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم راتب أسبوعين، بسبب تلك الرحلة.

وقالت تقارير إعلامية إن والد ميسي وهو وكيل أعماله أبلغ النادي الباريسي أن ابنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران.

وذكرت مصادر صحفية أن نادي الهلال السعودي عرض ضم ميسي بقيمة 400 مليون دولار سنويا، فيما أشارت تقارير أخرى إلى اقترابه من العودة لبرشلونة.

ووسط كل هذه الأنباء، ظهر ميسي في مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام وقدم فيه اعتذاره عما حدث.
 
وعن رحلته إلى السعودية، قال بطل العالم: " اعتقدت أننا سنحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما جرت العادة. وكانت الخطة لهذه الرحلة قد أعدت بالفعل ولم يكن بإمكاني إلغاؤها."

وأضاف: "ألغيت هذه الرحلة في وقت سابق. أعتذر لزملائي وأنا بانتظار ما يقرره النادي بشأني." (الحرة) 
 
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