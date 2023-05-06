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رياضة
كولن يهزم ليفركوزن ويعرض حلمه بدوري الأبطال للخطر
Lebanon 24
06-05-2023
|
02:00
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تعرض باير ليفركوزن للخسارة 2-1 على أرضه أمام كولن يوم الجمعة لينهي سلسلة مؤلفة من 14 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات ويعرض مكانه في البطولات الأوروبية للخطر مع بقاء ثلاث جولات على نهاية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
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وسجل ديفي زيلكه لاعب كولن هدفين في الشوط الأول، قبل وبعد هدف التعادل الذي سجله أمين عدلي، ليمنحه فوزه الثالث على التوالي خارج ملعبه، وهو أطول مسلسل انتصارات للفريق خارج أرضه منذ 31 عاما.
ولم يكن الأمر نزهة كما كان يأمل في ذلك ليفركوزن تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو قبل مباراة الذهاب في قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام روما.
ويملك الفريق 48 نقطة في المركز السادس، وهو ما سيكون جيدا بما يكفي لتأمين مكان له في الدوري الأوروبي للموسم المقبل، متقدما بنقطتين على فولفسبورغ، الذي سيواجه بروسيا دورتموند الأحد.
المصدر:
سكاي نيوز
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