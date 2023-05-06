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رياضة

"الكاف" يفرض عقوبات قاسية على الترجي

Lebanon 24
06-05-2023 | 05:00
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تلقى الترجي التونسي ضربة قوية بعد صدور عقوبات قوية ضده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بحرمان جماهيره في أهم مرحلة بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الترجي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال ليواجه النادي الأهلي في مباراة الذهاب على ملعبه في رادس يوم 12 من شهر ايار الجاري.
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وأصدر "الكاف" بيانا رسميا أعلن خلاله لعب نادي الترجي بدون جمهور لمدة 4 مباريات، مع إيقاف التنفيذ لمباراتين فقط خلال 12 شهرا، وذلك بسبب الخروقات للوائح التي حدثت في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية.

كما وقع الاتحاد الإفريقي عقوبة مغلظة ماليا على الترجي، بإجباره على دفع غرامة قدرها 300 ألف دولار أميركي.

ولم تتوقف عقوبات "الكاف" عند هذا الحد، فقد تم تهديد الترجي رسميا بالاستبعاد من المسابقة نهائيا حال تكرار نفس الأحداث التي عوقب بسببها في مدرجاته خلال المباريات المقبلة. 

وقال الناقد المختص بالكرة الإفريقية، هادي المدني، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عقوبات "الكاف" جاءت تكرارا لما تم توقيعه على الترجي عندما ارتكب خروقات أمام الأهلي عام 2021.

وأضاف المدني: "الاختلاف الوحيد الذي حدث بين عقوبتي 2021 و2023 على الترجي، يتمثل في الغرامة المالية المغلظة، والتهديد بالاستبعاد تماما حال تكرار الأمر".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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