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رياضة
بهدف معلول "القاتل"... الأهلي بطل السوبر المصري
Lebanon 24
06-05-2023
|
08:00
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توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب التغلب بهدف قاتل على بيراميدز بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء اكتسبها اللاعب البديل محمود عبد المنعم "كهربا".
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وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف بعد تألق حراس المرمى في اللقاء.
تأثر الأهلي وبيراميدز بدنيا في الأشواط الإضافية، ما تسبب في زيادة الفرص لكلا الفريقين، بسبب وجود المساحات الكبيرة في الملعب بعد انخفاض معدلات اللياقة البدنية عند المدافعين ولاعبي الوسط.
وخاض النادي الأهلي مباراتين من قبل في كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي وخسر في المرتين أمام الزمالك بركلات الترجيح.
ونجح المدرب السويسري مارسيل كولر في التتويج بالبطولة الثالثة له مع النادي الأهلي في موسمه الأول، وما زال ينافس على بطولات أخرى.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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